"Państwo traktuje przedsiębiorcę jak złodzieja". Szymon Hołownia o podatkach

Cała pana działalność, panie Hołownia, od początku do końca, to jeden wielki stand-up. ( Teraz, w koalicji z PSL, można spokojnie powiedzieć, że to Muppet Show.) Jest pan ewidentnym typem opowiadacza. Usta ma pan pełne frazesów, z których absolutnie nic nie wynika. Typowa słowna żonglerka, i pustosłowie. Żeby nie wiem co pan ludziom wciskał, żeby nie wiem co pan obiecywał, jest pan na straconej pozycji, bo jest pan po prostu niewiarygodny. Tak naprawdę, wszyscy macie Polskę i los Polaków, tam gdzie plecy kończą swoją szlachetna nazwę. Interesuje wasz wszystkich tylko jedno, dorwać się do koryta. Zapewnić sobie poselskie apanaże na najbliższe cztery lata, i żyć jak pączki w maśle. Mam ogromną nadzieję, i wiarę w mądrość moich Rodaków, że ludzie pana pokroju nigdy do naszego parlamentu nie trafią. Byłaby to nasza ogromna narodowa porażka.