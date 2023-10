Państwowy gigant stworzy krajową sieć sklepów. Zainwestuje miliardy

hehe 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

morawiecki był dzisiaj w wadowicach i OPOWIADAŁ BZDURY ŻE JP2 BYŁ NAJWYBITNIEJSZYM POLAKIEM i jeszcze chce żeby ludzie bronili jp2 lecz FAKTY na pozwalają na obronę jp2. przecież jp2 wygłaszał teorie wbrew faktom (np. historycy udowodnili że nieomylność papieska nie istnieje a mimo wszystko jp2 to zignorował i dalej powoływał się na nieomylność papieską), wbrew biblii co pokazano na stronie "antytrynitarianie kropka pl". już nie wspominam o tym że żadna ciągłość papieska nie istnieje ponieważ nie ma dowodów na to że początkowi papieże w ogóle istnieli. jeśli pisowcy będą bronić jp2 WBREW FAKTOM to będą musieli też bronić każdego kto też wymyśla bzdury WBREW FAKTOM bo nikogo nie można dyskryminować i w ten sposób powstanie masa ideologii. oczywiście należy opodatkować kler żeby więcej pieniędzy wpływało do budżetu polski