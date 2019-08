Papierowe zwolnienia w odwrocie. ZUS: Ich liczba jest znikoma

Podczas gdy w czerwcu na blisko 1,7 mln e-ZLA lekarze w formie papierowej wypisali zaledwie 385 druków, to już w lipcu na 1,75 mln elektronicznych zwolnień do ZUS wpłynęło jedynie 320 papierowych druków – wynika z danych ZUS.

Szersze dane są jeszcze bardziej jednoznaczne. Od momentu obligatoryjnego wprowadzenia elektronicznych zwolnień lekarskich, to jest od 1 grudnia 2018 r. do końca lipca bieżącego roku, do ZUS trafiło ponad 16,9 mln e-zwolnień. W tym czasie w wersji papierowej, która wyszła z użycia, lekarze wystawili tylko nieco ponad 32 tys. druków.