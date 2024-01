Paraliż kolei w Niemczech dotknie też Polskę. Niektórzy pojadą autobusami

Od poniedziałku 8 stycznia w Niemczech trwają strajki rolników . Dzień później strajki zapowiedziały kolejne grupy zawodowe . Do protestujących dołączyć mają m.in. branża transportowa i maszyniści . Strajk na kolei rozpocznie się o godz. 2 w nocy w środę 10 stycznia i potrwa do godz. 18 w piątek 12 stycznia.

Zmiany na kolei przez niemiecki strajk

Rzecznik PKP Intercity Cezary Nowak przyznaje, że to komplikuje sytuację polskich przewoźników. – Będzie to oczywiście powodowało utrudnienia również związane z przewozem osób naszymi pociągami w relacjach do i z Berlina – stwierdza.