Parlament Europejski przychodzi w sukurs Polsce. Jest decyzja w sprawie energetyki jądrowej

grażyna 14 min. temu zgłoś do moderacji 0 1 Odpowiedz

no cóż to trochę za późno, wiele niemieckich koncernów już dawno przeniosła swoją produkcją do Chin czy USA, zamknięcie takich elektrowni w tym państwie spowoduje,że u nas nie będzie zgody pan tusk z kolegami będą kombinować ponieważ budowa takiej elektrowni to przypływ inwestorów a tym samym kapitału i rozwój Państwa, francuzi teraz będa musieli wydać sporo kasy na modernizację swoich elektrowni i budowę nowych, szkoda tych straconych lat