Piątka Kaczyńskiego. MFW prognozuje przekroczenie progu alarmowego deficytu

Najnowsze prognozy dotyczące deficytu sektora publicznego w Polsce pojawiły się we wtorek na stronie Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Pełny komunikat MFW ma zostać opublikowany w środę o 15:30.

Nowe dane oznaczają radykalną zmianę w stosunku do poprzednich prognoz. Pół roku temu, w październiku 2018 roku, MFW przewidywał deficyt w latach 2020-2024 w granicach 1,3-1,4 proc.

Premier Mateusz Morawiecki przyznaje, że po obniżeniu deficytu finansów publicznych do 0,5 proc. w 2018 roku, w przyszłym roku wskaźnik ten może przekroczyć 2 proc., ale przekonuje że do 3 proc. się nie zbliżymy.

- Zeszły rok zakończyliśmy deficytem na poziomie 10 mld zł, czyli 0,5 proc. PKB. W przyszłym roku, nawet jeżeli będzie to więcej, na przykład 15 czy 20 mld zł, czyli o 1 pkt proc., to dokładając do tego te nasze mechanizmy uszczelniające, zakończymy rok na poziomie półtorej, dwóch procent, może trochę przekraczając poziom 2 proc. - mówił Morawiecki w marcu.