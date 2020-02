PiS zapowiadał embargo na rosyjski węgiel. Teraz Jacek Sasin tłumaczy, że tak się nie da

"W ostatnich latach ilość importowanego przez Polskę z zagranicy węgla kamiennego drastycznie wzrasta, blisko 70 procent importu tego surowca pochodzi właśnie z Rosji" – zauważyła posłanka Izabela Leszczyna. Skierowała do Jacka Sasina, ministra aktywów państwowych, interpelację, w której zapytała, dlaczego pomimo wielokrotnych zapewnień, że import rosyjskiego węgla do Polski zostanie ograniczony, dzieje się odwrotnie.

Prawo i Sprawiedliwość wielokrotnie obiecywało, że ograniczy import rosyjskiego węgla do Polski. We wrześniu 2014 roku ówczesny przewodniczący klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak zapowiadał wprowadzenie embargo. Choć rok później jego partia wygrała wybory, temat embarga nie był nawet przedmiotem głębszej dyskusji. W 2018 r., jak informuje serwis TVN24 BiS, sprowadzono z Rosji jego rekordową ilość (13,05 mln ton, wobec 8,69 mln ton w roku 2017, 5,19 mln ton w 2016, 4,93 mln ton w 2015 i 6,47 mln ton w 2014).

Nic tez nie wskazuje na to, by szumnie zapowiadane embargo miało zostać wprowadzone w dającej się przewidzieć przyszłości. Nic nie wskazuje, by embargo weszło w życie także w trakcie drugiej kadencji rządów Zjednoczonej Prawicy.