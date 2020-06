PKB Polski na plusie dopiero w drugim kwartale 2021. Straty odrobimy dopiero w 2022

"Prognozujemy, że ze względu na pandemię COVID-19 polski PKB w drugim kwartale spadnie o 10,5 proc. rok do roku" - czytamy w najnowszym raporcie Credit Agricole.

Ekonomiści banku szacują, że w następnym kwartale dynamika spadku wyhamuje do 2,5 proc., a w czwartym kwartale wyniesie 4,1 proc. Tym samym w całym roku średnie nasza gospodarka skurczy się o 3,8 proc.

Do wzrostu szybko nie wrócimy. Eksperci spodziewają się, że roczna dynamika PKB powróci do dodatnich poziomów dopiero w drugim kwartale 2021. Cały przyszły rok powinien przynieść wzrost o 3,2 proc., a więc nie uda się zbilansować załamania z tego roku. Stanie się to dopiero w 2022 roku.