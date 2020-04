PKB w 2020. Kolejne instytucje obniżają prognozy dla Polski

MFW to jedna z instytucji międzynarodowych, która w ostatnim czasie zmieniła swoje prognozy dotyczące Polski. Zrobił to też m. in. Instytut Finansów Międzynarodowych (IIF), który przewiduje, że polska gospodarka skurczy się nawet bardziej, bo aż o 4,9 proc. Nieco lepsze prognozy dla Polski przedstawili eksperci z Banku Światowego , którzy jako jedni z nielicznych przewidują, że w 2020 roku PKB Polski lekko wzrośnie (o 0,4 proc.).

W zestawieniu, jakie opublikowaliśmy tydzień temu, prognozy Credit Agricole, które zakładały 2,1-proc. spadek PKB w 2020 roku, należały do tych nieco bardziej optymistycznych. Jednak we wtorek zostały one obniżone do -3,8 proc.