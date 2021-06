Poczta Polska nie rezygnuje ze zwolnień i przenosi pracowników

Z informacji Dziennika Gazeta Prawna wynika, że rozmowy w tej sprawie prowadzone są m.in. z grupą kilkudziesięciu informatyków. Chodzi o przejście do spółki Poczta Polska Usługi Cyfrowe (PPUC)

Do porozumień o zmianie firmy mają być także namawiane osoby zatrudnione jako doradcy klienta w usługach finansowych, nieoficjalnie wiadomo, że w tym wypadku chodzi o spółkę Poczta Polska Dystrybucja.

Według niej celem tych działań jest zaspokojenie szerokiego spektrum potrzeb IT całej grupy. Jak podaje DGP spółka PPUC będzie odpowiadać m.in. za rozliczenia z Krajową Administracją Skarbową. Ma to znaczenie zwłaszcza w kontekście wejścia w życie pakietu VAT dla e-commerce, zobowiązującego do zgłaszania przesyłek z UE, głównie z Chin.