Poczta Polska wciąż płaci za wybory. Urny zalegają w sortowni

Martens 60 43 min. temu zgłoś do moderacji 4 0 Odpowiedz

Pracuję na poczcie i to co się dzieje to przechodzi ludzkie pojęcie ,jak firma została rozkradziona przez ostatnie lata. Zarobki to kpina .Ostatnie podwyżki płac nie jest wypłacana kwota gwarantowana przez rząd tylko niższa resztę uzupełnia się premią .Ostatnio podniesiono pensję dyrektorom o 700 zł ,ale do zwolnienia jest 5500 osób. W ten sposób szuka się oszczędności. Zanim ktoś zacznie krytykować pracowników może by zgłębił temat.