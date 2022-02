Tak znaczący wzrost sprzedaży w dużej mierze wynika z silnego skoku cen. Tydzień temu okazało się, że inflacja w Polsce przekroczyła już 9 proc. Gdy pominiemy wzrost i przyjmiemy założenie stałych cen, realna dynamika sprzedaży detalicznej już tak nie imponuje, choć dalej jest duża. Mowa o wzroście rok do roku na poziomie 10,6 proc.

Warto zauważyć, że przed pandemią dynamika nie była tak duża. W obecnych statystykach ciągle odnosimy się do okresu sprzed 12 miesięcy, gdy gospodarka była w dużo gorszej sytuacji związanej z koronawirusem. Dokładnie rok temu GUS informował o spadku sprzedaży detalicznej .

Ekonomiści komentują dane GUS

Te same dane nie dla wszystkich ekspertów mają taką samą wymowę. Ekonomiści Pekao liczyli na więcej. "Przyspieszenie w stosunku do grudnia to efekt niskiej bazy (restrykcje w handlu w styczniu 2021 r.)" - tłumaczą. Zwracają uwagę m.in. na słabą sprzedaż samochodów.