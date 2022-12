Polacy otwierają mniej firm. Oto najnowsze dane GUS

Adam N 1973 29 min. temu zgłoś do moderacji 2 10 Odpowiedz

Gdyby rządziła PO to większość firm by upadła na skutek pandemii i nieustannych lockdownów które wprowadzałby rząd PO. Osiągniemy niedługo poziom PKB na głowę Francji, tylko pod warunkiem że do władzy nie wróci Targowica, która ma za zadanie POdporządkować Polskę Niemcom i rozmyć sprawę reparacji od Niemiec. Jeśli Targowica obejmie rządy, to spadniemy do poziomu Rumunii, albo jeszcze niżej. Chleb zamiast 3 zł jak obecnie, będzie kosztować 10 zł. Rządy liberałów w latach dziewięćdziesiątych opóźniły nas o 15 lat rozwoju. Obecny poziom PKB i zarobków mogliśmy mieć w 2007 roku. Na początku lat 2000 wielu polskich naukowców miało sporo wynalazków. Jednak z powodu tego że liberałowie zniszczyli państwowy przemysł i dusili rozwój naszych firm prywatnych, nie było możliwości by te wynalazki trafiły do produkcji w Polsce. Zostały opatentowane na Zachodzie, głównie w USA i obecnie często znane są jako tam wynalezione. Do 2015 nic się nie polepszało. Co się stało z polskim grafenem za rządów PO-PSL??? Gdyby teraz rządziła PO to inflację mielibyśmy najwyższą w Europie. Stopy procentowe byłyby powyżej owej POwskiej najwyższej inflacji. Raty kredytów byłyby 4 razy większe. Ale nie to byłoby najgorsze, bo bez pracy byłoby 6 milionów osób. Ludzie traciliby nie tylko pracę, ale też dach nad głową