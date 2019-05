Polak zaczyna zarabiać w połowie życia. W młodości bieduje, na starość ma ciut więcej

Dochody 20 latka? Średnio nie więcej niż 10 - 12 tys. zł w ciągu roku. W ciągu miesiąca to często mniej niż tysiąc złotych brutto. Na rękę wychodzi jeszcze mniej.

Dochody roczne seniora? 70 latkowie w tej chwili mogą liczyć mniej więcej na 30 tys. zł brutto. To około 2,6 tys. zł co miesiąc. Jak wynika z danych Ministerstwa Finansów, finansowe szczyty Polacy osiągają pomiędzy 40. a 45. rokiem życia. To właśnie ta grupa zarabia najwięcej.

W tym wieku - według szacunków money.pl - pracujący mają średnio około 61 tys. zł brutto do dyspozycji w ciągu roku. Na miesiąc to około 5 tys. zł brutto. Jednak im starsi są Polacy, tym mniejsze mają dochody. Dzisiejsi 55-latkowie do dyspozycji mają w ciągu roku około 50 tys. zł brutto.

Co ciekawe, w zdecydowanie lepszej sytuacji od młodych są… seniorzy. 70-latek w ciągu roku ma dochód wyższy niż dzisiejszy 25-latek. I to o około 2 tys. zł brutto. Dzisiejsze dochody 25-latków są identyczne jak dzisiejsze dochody 75-latków.

Tak wynika z raportu Ministerstwa Finansów, który porównuje dochody Polaków w całym kraju. Opracowanie Ministerstwa Finansów wykorzystuje bazę danych resortu oraz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Punktem wyjścia są zbiory deklaracji podatkowych milionów Polaków. Twórcy raportu - Paweł Chrostek, Justyna Klejdysz, Dominik Korniluk oraz Marek Skawiński - korzystali z danych za 2016 roku.

W money.pl na tej podstawie postanowiliśmy przeprowadzić dalsze szacunki - wyniki z tamtego okresu powiększyliśmy o roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń (według Głównego Urzędu Statystycznego). W 2017 roku było to 5,54 proc., w ubiegłym roku - 7,34 proc. I tak powstała mapa dochodów Polaków.

Co istotne, nie uwzględnialiśmy inflacji, czyli tzw. realnego wskaźnika wzrostu wynagrodzeń. Wtedy wynik byłby nieco niższy. Realny wzrost (w porównaniu do 2017 r. osiągnął poziom 5,3 proc. To stanowi wartość większą niż rok wcześniej - czyli 3,4 proc.

Co istotne, resort finansów podaje zarobki brutto - nie uwzględnia różnych form zatrudnienia, a zatem podatków. Dlatego nasze wyliczenia również wskazują na kwoty dochodu brutto. Należy pamiętać, że w przypadku średniej z danych podatkowych uwzględnieni są też ci, którzy mają zerowe dochody.

- By rzeczywiście móc opisywać całe społeczeństwo musielibyśmy do tego zestawienia doszacować szarą strefę, poziom dochodów wyprowadzanych do rajów podatkowych przez bogate jednostki, a także rolników, którzy w powszechnym systemie podatkowym nie biorą udziału - zastrzega w rozmowie z money.pl Piotr Arak, dyrektor Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że nie każde województwo w kraju pozwala na duże dochody. Najwięcej można dostać w Mazowieckiem - średnio ponad 52 tys. zł. Nieco mniej zarabia się w województwach dolnośląskim i pomorskim. Tutaj można liczyć na dochód w wysokości około 43 tys. zł w ciągu roku. Podobnie zarabia się w województwie śląskim.

Dochód powyżej 40 tys. zł w ciągu roku można osiągnąć jeszcze tylko w województwach: małopolskim i wielkopolskim. Pozostała część kraju? To już zdecydowanie gorsze wyniki. Momentami nawet o kilkanaście tysięcy złotych gorsze.

