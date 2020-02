Policja zabezpieczyła ponad 100 tys. sztuk papierosów bez akcyzy. Straty na ponad 120 tys. zł

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Śremie zabezpieczyli ponad 100 tysięcy sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy, ponad 10 tysięcy sztuk luźnych papierosów bez nazwy oraz 74 plastikowe butelki z cieczą o zapachu alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali też 46-latka, który przechowywał ten nielegalny towar i naraził Skarb Państwa na straty w wysokości co najmniej 127 tysięcy złotych.

19 lutego br. dzielnicowy interweniował w jednym ze śremskich mieszkań, gdzie doszło do awantury między małżonkami. Okazało się też, iż 46-letni mieszkaniec Śremu, wobec którego podejmowana była interwencja posiada w mieszkaniu znaczne ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy oraz alkohol bez banderoli. Mężczyzna przechowywał nielegalny towar w szafach w dwóch pokojach, a także w kartonach, które stały na podłodze.

W sumie dzielnicowy wspólnie z kryminalnymi zabezpieczył ponad 102 tysiące sztuk papierosów różnych marek bez polskich znaków akcyzy, ponad 10 tysięcy sztuk luźnych papierosów bez nazwy oraz 74 plastikowe butelki z cieczą o zapachu alkoholu. Funkcjonariusze zatrzymali też 46-letniego śremianina, który trafił do policyjnego aresztu.

20 lutego, 46-latek usłyszał zarzut związany z przechowywaniem, sprowadzonych do naszego kraju, wyrobów akcyzowych w postaci papierosów. Policjanci z Zespołu do walki z Przestępczością Gospodarczą obliczyli, że mężczyzna naraził Skarb Państwa na uszczuplenie podatku akcyzowego w wysokości ponad 102 tysiące złotych oraz uszczuplenie podatku VAT w wysokości ponad 25 tysięcy złotych. A to jeszcze nie koniec, otwarta pozostaje bowiem sprawa alkoholu bez banderoli, który najpierw będzie badany przez biegłego.