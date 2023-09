Polityka migracyjna. "Poza jakąkolwiek kontrolą"

Dziennikarka money.pl Karolina Wysota zapytała uczestniczki Debaty Kobiet Wirtualnej Polski, jak powinna wyglądać odpowiedzialna polityka migracyjna i ilu migrantów powinniśmy wpuszczać do Polski i z jakich kierunków? - My nie mamy polityki migracyjnej, taka polityka powinna zakładać bardzo dokładny przegląd tych dziedzin i tych branż, w których potrzebni nam są pracownicy. Dla przykładu, jeśli mówimy o tym, że chcemy, żeby po angielsku dzieci mówiły już po szkole podstawowej, to powinniśmy mieć nauczycieli języka angielskiego. Jeśli to będą native speakerzy, to będzie to fenomenalna nauka dla naszych dzieci, więc to jest taki najprostszy przykład. Oczywiście musimy tak sformułować tę ofertę, żeby po pierwsze zapraszać tych, których chcemy, żeby do nas przyjechali, ale żeby oni też czuli jakąś wspólnotę wartości wspólnotę kulturową z nami - mówiła Joanna Mucha z Trzeciej Drogi. - My przygotowaliśmy jako Konfederacja pakiet odpowiedzialnej polityki...

rozwiń