Polska firma podaruje szpitalom 100 tys. testów na koronawirusa. Ma tylko jedną prośbę do urzędników

- UNIMOT S.A. , który sprzedaje także na rynku chińskim oleje silnikowe pod marką AVIA, wykorzystując swoje dobre relacje biznesowe z chińskim partnerami, sprowadzi do polski 100 000 sztuk testów na koronawirusa, wywołującego chorobę COVID-19. Dostawcą, który zgodził się zrealizować zamówienie, jest firma farmaceutyczna Sinopharm International z siedzibą w Hong Kongu – czytamy w komunikacie.

Producent testów, Sinopharm International, jest spółką należącą do chińskiego przedsiębiorstwa państwowego China National Pharmaceutical Group Co., Ltd.