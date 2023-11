Polska ma dwa razy większy problem niż kraje euro. Nowe dane Eurostatu

Biuro statystyczne Unii Europejskiej - Eurostat - poinformowało w komunikacie z piątku, że ceny liczone wg HICP w Polsce wzrosły o 6,3 proc. rok do roku w październiku 2023 roku. We wrześniu wzrost wyniósł 7,7 proc. W skali miesiąca ceny wzrosły o 0,3 proc.

Eurostat publikuje dane

Wskaźnik HICP to zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych, obliczany według ujednoliconej metodologii Biura Statystycznego Unii Europejskiej. Jest to kluczowe narzędzie do oceny stabilizacji cen, zgodnie z kryterium inflacyjnym zawartym w Traktacie z Maastricht.