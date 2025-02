Polski gigant ostrzega. Prezes Seleny mówi o cłach Donalda Trumpa

Przypomnijmy, że 31 stycznia Donald Trump oświadczył, że Unia Europejska "okropnie traktuje" Stany Zjednoczone, pomimo tego, że te pompują pieniądze w obronę Europy oraz pomagają Ukrainie. Dlatego ogłosił, że "absolutnie" nałoży cła na UE i to w najbliższym czasie.

Jak wyjaśniał Mariusz Zielonka, główny ekonomista Konfederacji Lewiatan, relatywnie niewiele importujemy z USA oraz eksportujemy do tego kraju (w obu przypadkach udział w handlu sięga ok. 3 proc.), ale nie oznacza to, że polskie firmy nie odczują wojny celnej.