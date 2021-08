Polski Ład rozbije koalicję? Jarosław Gowin zabrał głos

Gowin nie jest przeciwny podnoszeniu podatków

Powiedział też, że nie jest "co do zasady" przeciwny podnoszeniu podatków. Jednak nie może dziać się to "w sposób skokowy, nie w tak szybkim tempie". Zapowiedział też, że po konsultacjach głos Porozumienia w sprawie podatków "wybrzmi mocno".

Wicepremier odniósł się też do odwołania w środę Anny Korneckiej przez premiera Mateusza Morawieckiego. Oficjalny powód jest następujący: Anna Kornecka opóźniała dwa istotne projekty Polskiego Ładu, czyli ułatwienia budowy domów do 70 m kw. oraz tzw. bon mieszkaniowy . Media jednak sugerują, że Kornecka zapłaciła posadą za publiczną krytykę reformy podatkowej na antenie TVN24.

- Minister Kornecka padła ofiarą tego, że mówiła to, co myśli, mówiła to, co myślę ja i głosi Porozumienie w sprawach podatkowych. Nie w ten sposób powinno się rozstrzygać dyskusje czy nawet spory wewnątrzkoalicyjne - ocenił i dodał, że sam ma krytyczną opinię o tym odwołaniu.