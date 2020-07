Postojowe dla firm. ZUS wypłacił już 4,3 mld zł

Tarcza antykryzysowa zezwala pracodawcom na wysłanie pracowników nawet na trzymiesięczne postojowe. Ma ono pozwolić przetrwać trudny okres walki z pandemią koronawirusa. Jak informuje ZUS, do tej pory wypłacił ponad 2,2 mln świadczeń postojowego. Sumie to 4,3 mld zł, które trafiły do firm.