Pożegnanie z plastikiem. Wkrótce koniec z plastikowymi kubeczkami, patyczkami do uszu i słomkami

Parlament Europejski zatwierdził zakaz sprzedaży wyrobów jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych takich jak talerze, sztućce, słomki i patyczki do uszu. Zajdziemy je na sklepowych półkach nie dłużej niż do 2021 r.

Co oznacza ta decyzja dla milionów konsumentów w UE? Do 2021 roku zakazem sprzedaży w UE objęte zostaną produkty jednorazowego użytku wykonane z tworzywa sztucznego, w tym sztućce (widelce, noże, łyżki i pałeczki), talerzyki i inne naczynia, słomki do napojów, patyczki do uszu, rączki do balonów, tworzywa sztuczne ulegające oksydegradacji i pojemniki do żywności oraz styropianowe kubeczki.