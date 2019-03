Prawie 3/4 Polaków popiera "piątkę Kaczyńskiego". Niecała połowa uważa, że Polskę na to stać

- Wszystkie zapowiadane w tzw. Nowej Piątce PiS rozwiązania spotykają się z przychylnymi reakcjami społecznymi - czytamy w komentarzu do raportu CBOS. - Popiera je od 73 proc. (w przypadku zerowego PiT dla pracujących do 26 roku życia) do 84 proc. ogółu badanych (w przypadku "trzynastej emerytury ")

Wśród wszystkich wymienionych obietnic największe poparcie zyskało 500 plus na każde dziecko. Za najpotrzebniejsze uznał je co trzeci badany.

- Co czwarty ankietowany dopuszcza możliwość, aby wydatki w niewielkim stopniu przekraczały jego dochody, jeśli brakuje pieniędzy na ważne cele społeczne (27 proc.), natomiast na to, aby wydatki w dużym stopniu przekraczały jego dochody, nie ma społecznego przyzwolenia (takie rozwiązanie akceptuje zaledwie 2 proc. ankietowanych) - czytamy w komentarzu do raportu. - Ogółem odsetek dopuszczających deficyt budżetowy zmniejszył się z 37 proc. do 29 proc. Obecnie Polacy częściej też niż dziewięć lat temu nie mają zdania na ten temat.