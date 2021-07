Prezes NBP w Sejmie: wydatki na kredyty spadły o 7 mld zł

Jakie działania miał na myśli prezes NBP? Przede wszystkim obniżenie stóp procentowych, które w trzech krokach zostały "ścięte” prawie do zera, aby zmniejszyć koszt kredytu i pobudzić gospodarkę w czasie kryzysu. Przypomnijmy jednak, że część ekonomistów miała wątpliwości , co do konieczności trzeciej obniżki.

Szef banku centralnego przypomniał też, że pod koniec ubiegłego roku w obliczu NBP dokonał interwencji na rynku walutowym, osłabiając złotego. Bank centralny twierdził wtedy, że zrobił to, aby ulżyć polskim eksporterom, jednak część ekspertów wskazywała, że chodziło raczej o zwiększenie zysku, jaki trafi do budżetu państwa. Bank centralny zasilił budżet państwa kwotą 7,4 mld zł z wypracowanego w ubiegłym roku zysku.

Jednym z zadań banku centralnego jest dbanie o to, aby ceny nie rosły zbyt szybko. Narzędziem do tego są stopy procentowe. Prezes NBP w Sejmie odniósł się więc także o wzrostu inflacji i powiedział to, co słyszeliśmy już wiele razy.