Producent lakierów Semilac pod lupą UOKiK. Zmowa cenowa i przeszukanie biur

Kilkunastu pracowników Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wraz z policjantami przeszukało biura firmy Nesperta. To producent lakierów do paznokci i kosmetyków marki Semilac. Urzędnicy podejrzewają, że mogło dojść do zmowy cenowej.

