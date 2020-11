gospodarka oprac. Jakub Ceglarz 2 godziny temu

Przedsiębiorcy boją się lockdownu. Apelują do... samych siebie

Rada Przedsiębiorczości apeluje do wszystkich pracodawców, by rygorystycznie przestrzegali reżimu sanitarnego. Wszystko po to, by uniknąć narodowego lockdownu. Alternatywa? "Całkowite załamanie gospodarki, bankructwa firm oraz masowe zwolnienia".

