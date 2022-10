Przełom w sprawie elektrowni jądrowej w Polsce? Jacek Sasin: wzrosły szanse Amerykanów

Elektrownia jądrowa w Polsce. Amerykanie bliżej zgarnięcia kontraktu

Po spotkaniu wicepremier wyszedł do dziennikarzy i ujawnił im efekty rozmów. Polski polityk przyznał, że amerykańska firma Westinghouse zrobiła spory krok w kierunku kontraktu dotyczącego wybudowania pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce. Jak przyznał, "jest bardzo duża szansa", że to z tym koncernem rząd podpisze umowę. Potwierdziła to Anna Moskwa.