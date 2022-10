Polską elektrownię jądrową wybudują Amerykanie? Nieoficjalnie: rząd podejmie taką decyzję

Lol 50 min. temu zgłoś do moderacji 2 2 Odpowiedz

Mozech nuch niemcy wybuduja. Tuz przy ich granicy, jak najblizej berlina. Na 100% zbudowali by tak, ze przez najblizsze 100 lat nic by nie trzeba bylo wymieniac. Znajac nasz kraj, rzad i tak zalatwi byle co za ogromne pieniadze, wiec niemcy sami by dolozyli wszelkich staran, aby przypadkiem zadnej usterki nie bylo- dla wlasnego dobra ;)