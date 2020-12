Przesyłki z Chin. NIK nie pozostawia suchej nitki na systemie kontroli

Z opublikowanego niedawno raportu NIK wynika, że dynamika przyrostu korespondencji z Chin wynosi 10-15 proc. rocznie. W przełożeniu na liczby: do Polski z Państwa Środka co roku przybywa kilkanaście milionów przesyłek i paczek - podaje "Puls Biznesu".

Dziennik przypomina, że w przypadku, kiedy w środku znajduje się towar, odbiorca ma opłacić VAT. Od opłat celnych zwolnione są przesyłki o wartości do 150 euro.

Jednak z tytułu podatku VAT od chińskich przesyłek do budżetu wpływa rocznie kilkanaście milionów. Dzieje się tak głównie dlatego, że służby celno-skarbowe są "zalewane" przez przesyłki i nie są w stanie skontrolować całej korespondencji.

Wiedzą o tym i chińscy sprzedawcy i polscy odbiorcy, którzy wspólnie bawią się ze służbami celnymi w kotka i myszkę. A w tej zabawie sprzyja im system kontroli. Z raportu NIK bowiem wynika, że pracownik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego (MUCS) ma od 15 do 20 sekund na podjęcie decyzji, czy przesyłkę zatrzymać do dalszej kontroli, czy oddać listonoszowi.

Podejmuje ją na podstawie dołączonej do przesyłki informacji. A te często są niekompletne lub w ogóle ich nie ma. Jeżeli zatem dłużej by się zastanawiał, to zakorkowałby cały urząd, przez który dziennie przechodzi 30-50 tys. listów (85 proc. obrotu pocztowego).