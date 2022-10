Przez pandemię Amerykanie pracują zdalnie. Eksperci policzyli, ile godzin zaoszczędzili na dojazdach

Tyle godzin zaoszczędzili Amerykanie

Wnioski są następujące: pracujący z domu Amerykanie odzyskali 60 mln godzin, które wcześniej spędzali na dojazdach do pracy. Zaoszczędzony czas przeznaczyli przede wszystkim na to, by się wyspać. Niektórzy znaleźli w końcu w życiu czas na takie czynności jak pranie, czy ćwiczenia.

To może być klucz w zrozumieniu niechęci powrotu do biur pracowników. Nawet jeżeli wiele firm zachęca swoich pracowników do pracy stacjonarnej (a niektórzy nawet tego od nich wymagają, tak jak Elon Musk) to ok. 15 proc. nadal pracuje całkowicie zdalnie, a 30 proc. ma hybrydowy harmonogram pracy - wynika z badań profesora Uniwersytetu Stanforda Nicka Blooma.