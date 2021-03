Restaurator wściekły na Pyszne.pl. "Zamiast wsparcia, pozbawia się nas dochodu". Firma odpowiada

Po co Pyszne.pl miałoby to robić? Chodzi o to, aby zamówienia posiłków spływały przez platformę, a nie bezpośrednio przez stronę restauracji.

- Klient myślał, że zamawia w naszej restauracji, a przy finalizacji płatności zostawał skierowany na Pyszne.pl, przez co my, jako restauratorzy, płaciliśmy bardzo wysoką prowizję od każdego zamówienia. Problem w tym, że nikt w Pyszne.pl nie zapytał nas, czy zgadzamy się na taki układ – wskazuje mężczyzna.

- Swoją stronę pozycjonuję od kilku lat i koszt miesięczny wszystkich działań marketingowych strony to około 3 tys. zł. Do tego miesięczna prowizja dla Pyszne.pl to kolejne tysiące złotych. Jak widać dla Pyszne.pl to wciąż za mało. Dlatego poinformowałem o wszystkim urząd antymonopolowy – tłumaczy.