Rating Polski. Agencja Moody's nie dokonała aktualizacji

Trzy największe agencje ratingowe świata wzięły się za aktualizację ratingów. Na początek pod lupę Polskę wziął Fitch, który nie zmienił oceny. Później, 1 października od prezentacji nowego raportu wstrzymał się Standard & Poor's , co oznaczało także utrzymanie ratingu. Teraz dotychczasową ocenę potwierdził Moody's.

Tym samym - zgodnie z wszelkimi prognozami - agencja utrzymała rating Polski na poziomie "A2". To szósty najwyższy wynik w 21-stopniowej skali. Na dodatek potwierdziła się "stabilna" perspektywa oceny, co oznacza, że póki co nie ma zagrożenia obcięcia ratingu.