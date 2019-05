inwestycje 39 minut temu

Rekordowa wygrana w Eurojackpot. Jak zainwestować 193 miliony złotych? - oto jest pytanie

W piątkowy wieczór Polskę zelektryzowała wiadomość, że to w naszym kraju padła rekordowa wygrana w Eurojackpot: 193 mln zł. Tylko w money.pl Sebastian Buczek, prezes zarządu Quercus TFI, mówi, co można zrobić z tak oszałamiającą kwotą, by ją dobrze pomnożyć.

