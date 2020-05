Restauracje i puby po tygodniu od odmrożenia. "Tańsze zamówienia i niższe napiwki"

- Owszem, klienci wracają, ale o jakimś boomie jeszcze mówić nie można - słyszymy w warszawskiej restauracji "Pod Gigantami". Jej pracownicy szacują, że obecny ruch to mniej więcej 1/3 tego sprzed wybuchu epidemii.

- Powoli wracają. Mamy duży ogródek, więc jest sporo miejsca - mówią nam natomiast pracownicy popularnego wśród warszawskich studentów Pubu Zielona Gęś. Słyszymy tam jednak, że bywalcy nieco zmienili swoje zwyczaje - i wydają sporo mniej. - Kupują mniej drinków, za to więcej piwa - opowiadają pracownicy lokalu.

Restauratorzy czy właściciele kawiarni są jednak stosunkowo optymistyczni. Wierzą, że w ciągu kilku miesięcy będą notować podobne przychody, co przed wybuchem epidemii. W dużo gorszych nastrojach są właściciele barów czy klubów. Lokal "Gorzko Gorzko" w Sopocie na przykład jeszcze w ogóle się nie otworzył. I nie ma nawet decyzji, kiedy to się może stać. Pracownicy przyznają tam, że trudno myśleć o powrotach, gdy ciągle obowiązuje restrykcyjny reżim sanitarny. Na przykład wytyczne, by przy jednym stoliku siedziała rodzina czy współlokatorzy.