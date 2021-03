Rok z koronawirusem. Sześć przykładów, jak pandemia na zawsze zmieniła gospodarkę

Niektóre z nich jeszcze rok temu były nie do wyobrażenia. Przejmowanie miejsc pracy w fabrykach i usługach przez roboty będzie postępować, podczas gdy pracownicy umysłowi będą dłużej pozostawać w domu. Będzie więcej nierówności między krajami i wewnątrz nich. Rządy będą odgrywać większą rolę w życiu obywateli. To tylko niektóre z ich.

Jedną ze zmian, która może zostać z nami na dłużej są znacznie rzadsze podróże służbowe – i to nie ze względu na restrykcje, ale na cięcie kosztów. To z kolei może m. in. zmienić model biznesowy hoteli oraz restauracji w wielu stolicach na świecie.

Coraz więcej firm będzie też chciało budować sobie bufory bezpieczeństwa i korzystać - o ile to możliwe - z elektronicznej kanałów sprzedaży. Pandemia przyspieszyła te zmiany. Do całej kalkulacji biznesu doszło nowe ryzyko, czyli ryzyko lockdownu lub ograniczenia działalności w wyniku restrykcji.

"Whatever it takes”

Wiosną 2020 prezes NBP Adam Glapiński powiedział (cytując byłego prezesa EBC Mario Draghiego), że zrobi wszystko co trzeba ("whatever it takes"), aby kryzys był łagodny.

Po wybuchu pandemii - ku uciesze kredytobiorców i zmartwieniu posiadaczy lokat 0 Rada Polityki Pieniężnej ścięła stopy procentowe prawie do zera. A historia pokazuje, że pandemie obniżają stopy procentowe przez długi czas, wynika z badań naukowców z Uniwersytetu Stanford. Okazuje się, że ćwierć wieku po pandemii wskaźniki te były zwykle o około 1,5 punktu procentowego niższe niż gdyby nie doszło do tych kryzysów.

Zagrożeniem jest więc, że będziemy dążyć do większej etatyzacji, do większej roli państwa. A to może być niebezpieczne dla rozwoju gospodarczego. Nigdy nie wiemy, czy w przyszłości nie przyjdzie władza, która wykorzysta swoją pozycję do niecnych celów, niezwiązanych z pomocą.