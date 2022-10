Rosyjski oligarcha odzyska zarekwirowany jacht. Oto powód

Sąd apelacyjny w Paryżu orzekł w środę, że celnicy nie przestrzegali właściwych procedur, kiedy wchodzili na statek , który był zacumowany w mieście Antibes na Lazurowym Wybrzeżu. Agenci rzekomo bezprawnie powołali się na dochodzenie w sprawie oszustwa, kiedy przedstawili się władzom stoczni, co zgodnie z francuskim prawem zezwala organom celnym na przeszukanie statku.

Kuźmiczew pozwał do sądu francuskie władze w celu odzyskania dostępu do swoich dwóch jachtów, które znajdują się we Francji, La Petite Ourse i La Petite Ourse II.