Różne ceny tego samego produktu w dwóch Biedronkach. Sieć się tłumaczy

Zosia 35 min. temu

Najlepsze są oferty z aplikacji z shakeomatu. Dostajesz ofertę i widzisz cenę normalną 19,99 zł ( kawa cafe d'ore ) ,a z shakeomanu 12,99 zł. Byłoby fajnie, gdyby nie cena bez oferty w sklepie na regale 15,99. Przepraszam, to jak to jest? Ceny w aplikacji inne, i na regałach w sklepie inne. A jak jeszcze się okazuje, że w kasie jest inna cena, to już prawdziwy kosmos. Biedronka to największy oszust cenowy!!!! Ktoś powinien zrobić tym porządek!!!