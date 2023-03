Rząd chce wydać na nowe świadczenie dla osób z niepełnosprawnościami 3 mld zł

Nowe świadczenie. Rząd chce przyjąć przepisy jak najszybciej

- Zależy nam na tym, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu, jeśli będzie taka możliwość i pani marszałek (Elżbieta Witek) to zaakceptuje, ten projekt ustawy był już procedowany, czyli na kwietniowym posiedzeniu Sejmu. Budżet tego wsparcia na przyszły rok to około 3 mld zł - przekazała minister Maląg.

Nowe świadczenie dla niepełnosprawnych. Zasady

Zaznaczono, że będzie istniała możliwość dorabiania do świadczenia pielęgnacyjnego. "Jeśli osoba z niepełnosprawnościami nie zdecyduje się na własne świadczenie wspierające, wówczas jej opiekun będzie mógł otrzymywać zmodyfikowane świadczenie pielęgnacyjne w dotychczasowej wysokości z możliwością dorabiania do wysokości 50 proc. minimalnego wynagrodzenia, czyli do ok. 20 tys. zł rocznie" - przekazało MRiPS.