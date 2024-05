Rząd obiecuje nowy program. Tyle dostaniesz na zakup auta elektrycznego

Nie dla lobby... 2 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Oszaleli z tymi elektrykami. Jaka to zielona energia i jaka ekologia? Stacje ładowania są na co? Na prąd? Prąd produkuje się u nas głównie z czego? Z węgla. A co z zużytymi akumulatorami po elektrykach? Przecież to zatruje środowisko 100 razy bardziej niż zwykły samochód spalinowy. Dopłaty jakiego rzędu, skoro przeciętny samochód elektryczny to co najmniej 200.000 złotych. Może procent Polaków sobie na to pozwoli. Azja z Ameryką się wycofuje z samochodów elektrycznych, a my jak zwykle nie uczymy się na błędach innych. W ta pani minister to jest taki pusty dzban, kiedyś słyszałem wywiad z nią, miej Polskę w opiece Boże…