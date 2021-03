Rząd ponownie uruchamia szpitale tymczasowe. Przekaże maseczki

ZBULWERSOWANI... 13 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

TRZEBA LUDZI SZCZEPIC BRAK MASECZEK FFP2 W MARKIETACH APTEKACH SKLEPACH MEDYCZNYCH PO PROSTU PANSTWO NIE STOI NA WYSOKOSCI ZADANIA W NIEMCZECH TAKIE MASECZKI ROZDAJA ZA DARMO W MARKIETACH SKLEPACH NA PLACACH NO PO PROSTU WSZEDZIE A NIE PIEPSZYC ZE WIRUS JUZ W ODWROCIE PANIE MORAWIECKI MY TO PAMIETAMY I NIE ZAPOMNIMY. DLACZEGO NIE DBACIE O POLAKOW KTORZY NA WAS TYRAJA. DLACZEGO.??????