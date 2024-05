Rząd przyjął projekt ustawy, z którą zwlekało PiS. Za jej brak bije licznik kar

Wspomniany projekt ustawy zakłada m.in. zapewnienie dostępu do niezależnego narzędzia, które porównuje usługi komunikacji elektronicznej. Ponadto umowy zawierane przez firmy z konsumentem mają być czytelniejsze i przejrzystsze , szczególnie dzięki dołączeniu do nich zwięzłego podsumowania warunków umowy.

Co zmieni nowe prawo?

Zobacz także: Kiedyś "Made in Germany" to był synonim kiepskiej jakości - Krzysztof Domarecki w Biznes Klasie

Krzysztof Gawkowski poinformował też, że uruchomiona zostanie w Polsce usługa Advance Mobile Location (AML). Rozwiązanie to ma pomóc skrócić czas reakcji służb o ok. pół minuty i umożliwi dotarcie do osób wzywających pomocy, które nie są w stanie określić swojego położenia.

Polska płaci karę za brak tych przepisów

O co chodzi? Wspomniana dyrektywa o łączności elektronicznej jest z dnia 11 grudnia 2018 r. Państwa członkowskie miały czas na wdrożenie jej do 21 grudnia 2020 r. Wobec zwłoki rządu Komisja Europejska złożyła w tej sprawie skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 8 lipca 2022 r. Zwłoka wynika z faktu, że poprzedni obóz rządzący do projektu tej ustawy chciał wdrożyć przepisy nazywane "lex pilot".