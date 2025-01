Rząd Tuska liczy ponad 100 osób. Wiadomo, ile kosztuje

Business Insider Polska wylicza, że w skład rządu wchodzi premier, dwóch wicepremierów oraz 24 ministrów. Większość z nich ma kilku zastępców, co łącznie daje 82 wiceministrów. Najwięcej zastępców znajduje się w resortach finansów i spraw zagranicznych.

Rząd Tuska wydaje więcej od PiS

Od stycznia do kwietnia wydatki rządu wyniosły 264 mld zł. "To aż o 70 mld zł (o 39 proc.) więcej niż w tym samym okresie przed rokiem" - wyliczyła "Rz".

Dziennik dodawał przy tym, że jest to efekt m.in. zmian wprowadzonych przez rząd Zjednoczonej Prawicy. Chodzi m.in. o wprowadzenie 800 plus zamiast 500 plus czy trzynastej oraz czternastej emerytury.