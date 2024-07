Schrony sparaliżują budowę mieszkań? Minister: to oczywiste nieporozumienie

W poniedziałkowym wydaniu "Rzeczpospolitej" ukazał się tekst informujący o tym, że ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, zwana ustawą schronową, nad którą pracuje MSWiA, może sparaliżować inwestycje mieszkaniowe, w których przewidziano miejsca ukrycia. Podano też informację, że przepisy miałyby wejść w życie po 30 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Zdaniem deweloperów może to opóźnić budowę nawet 150 tys. mieszkań.

Ceny mieszkań w górę? Minister uspokaja

Pytany także w poniedziałek o tę kwestię w rozmowie "Rzeczpospolitej" minister spraw wewnętrznych i administracji Tomasz Siemoniak zaznaczył, że "to jest oczywiste nieporozumienie". Dodał, że w projekcie ustawy zapisano, że regulacje, o których mówią przedsiębiorcy, mają wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku.

- Jesteśmy odpowiedzialni i zdajemy sobie sprawę z tego, ile trwa budowa nowego obiektu i nie można w taki sposób firm czy obywateli zaskoczyć. Szkoda - gorzko to skomentuję - że sześć organizacji przedsiębiorców wydaje oświadczenie, zamiast po prostu zadzwonić, zapytać, bo jest to kompletnie niepotrzebne zamieszanie - ocenił szef MSWiA.

Pytany, o finansowanie zadań związanych z ochroną ludności, zaznaczył, że prowadzony jest dialog w tej sprawie. - Jestem po słowie z wicepremierem Kosiniakiem-Kamyszem co do tego, że ta część, która dotyczy budowy schronów przez państwo i samorządy, będzie finansowana z części budżetu MON - mówił.

Jak podkreślił, rząd zdaje sobie sprawę z tego, że nie może przerzucić wszystkich kosztów "na tych, którzy budują mieszkania". - Przecież deweloperzy przerzucą to na ceny mieszkań - powiedział Tomasz Siemoniak.

Dodał, że rząd skupia się na schronach, które będzie budował z samorządem. - Szykujemy tutaj rozwiązanie, dyskutujemy. Padają (postulaty) 100-proc. finasowania, 80-proc. finansowania. Znajdziemy rozwiązanie takie, żeby to wyważyć. Nikt nie kwestionuje potrzeby budowy miejsc schronienia - zaznaczył.

Deweloperzy alarmują ws. projektu ustawy

W piątek sześć organizacji – w tym Business Centre Club, Polska Rada Biznesu i Polski Związek Firm Deweloperskich – zaapelowało do szefa MSWiA o wprowadzenie co najmniej sześciomiesięcznego vacatio legis.

Z dołączonej do projektu oceny skutków regulacji wynika, że dostosowanie podmiotów i organów ochrony ludności do projektowanych rozwiązań w latach 2025–2034 będzie kosztowało ok. 166 mld zł.