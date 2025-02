"Słuchajcie, zgodził się". Nowe nagranie premiera i Rafała Brzoski

Z obowiązku dziennikarskiego (jestem tzw. „wolnym strzelcem” niezwiązanym z żadną redakcją czy opcją polityczną) przeczytałem zapowiedzi premiera o przełomie jaki ma nastąpić w gospodarce. Zdziwiła mnie zapowiedź, że do 2030 roku (czyli w przeciągu 5 lat) przeładunki w polskich portach mają wzrosnąć TRZYKROTNIE! Dlaczego się zdziwiłem, skoro powinienem się cieszyć? Ano dlatego, że jest to nie tylko nierealne, ale technicznie niemożliwe. Żeby trzykrotnie zwiększyć przeładunki w portach trzeba ich zdolności przeładunkowe trzykrotnie zwiększyć, co jest związane z budową nowych nabrzeży, pogłębieniem podejściowych torów wodnych oraz budową głębokowodnych basenów portowych pozwalających na wpływanie do nich statków o zanurzeniu ponad 20 m! Ale na tym nie koniec. Te wyładowane towary trzeba natychmiast wywieźć z portów i wymaga to co najmniej trzykrotnego zwiększenia możliwości przewozowych, czyli torów, wagonów i lokomotyw. Na tym jednak sprawa się nie kończy. W głębi kraju od Poznania po Wrocław i Wałbrzych, do Katowic, Krakowa i Rzeszowa, o Białymstoku i Lublinie nie wspominając trzeba wybudować terminale przeładunkowe (co najmniej kilkadziesiąt) i całą infrastrukturę kolejowo-drogową wokół nich. Tu nawet masowe zastosowanie drukarek D3 w niczym nie pomoże, bo torów i dróg oraz dźwigów nie da się „wydrukować”. Rozmiar tych inwestycji osiągnąłby setki miliardów złotych, jeśli nawet nie więcej i są one zwykle finansowane (jako infrastrukturalne) z budżetu państwa. Na takie szaleństwo nie stać nawet Niemiec w koalicji z Francja włącznie! Reasumując stwierdzam, że jeżeli ktokolwiek zaczyna wygłaszać takie niestworzone obietnice, to wszystko wskazuje na to, że facet nie ma ani wyobraźni, ani bladego pojęcia o tym, co obiecuje! Takiej zapowiedzi nie da się po prostu z przyczyn technicznych, oraz mocy przerobowych przedsiębiorstw budowlanych (o kosztach nie wspominając!) osiągnąć w przeciągu nie tylko 5 lat, ale nawet w ciągu lat piętnastu. Takie są realia, a z faktami – jak wiadomo – się nie dyskutuje tylko trzeba je w kalkulacjach uwzględniać. Skoro on ich nie uwzględnia i wygłasza takie obietnice, to z całą pewnością nie powinien pełnić tego urzędu, który z przypadku pełni. No ale może poczekajmy do wieczora i na twisterze będzie już zupełnie inna „informacja” autora tych obietnic. Zastanawia mnie tylko co innego. Dlaczego milczy o tych rewelacjach opozycja?