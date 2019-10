Spółki oddają więcej do budżetu. MF: "wpływy wyższe niż założono w ustawie"

Ustawa budżetowa zakłada, że wpływ z podatku CIT w 2019 r. wyniosą 34,8 mld zł. Z danych o wykonaniu budżetu na koniec sierpnia wynika, że do budżetu z podatku CIT wpłynęło 27,6 mld zł.

CIT dzieli się tak, że do budżetu trafia ok. 70 proc., a do jednostek samorządu terytorialnego 30 proc.