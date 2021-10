Spór o Turów. Hennig-Kloska: węgiel można dowieźć z innych regionów, ale kopalni nie da się zamknąć z dnia na dzień

Choć Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej nakazał Polsce wstrzymanie wydobycia, to polski rząd nie zamierza się do tego dostosować. A licznik kar bije i dolicza dodatkowe 500 tys. złotych za każdy dzień. Jak zatem rozwiązać polsko-czeski konflikt? Posłanka Paulina Hennig-Kloska zachęca, by przede wszystkim porozmawiać z naszymi sąsiadami. A najlepiej, by napisać plan ochrony środowiska, który zadowoliłby Czechów.