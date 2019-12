Spore zmiany dla większości Polaków już w 2020. Minister tłumaczy

- Ochrona pracowników w związku z brexitem i praca nad zmianami regulującymi pobyt cudzoziemców w naszym kraju to jedne z wyzwań na przyszły rok - powiedział wiceszef MRPiPS Stanisław Szwed, cytowany przez PAP.

- Mamy deklaracje, że dla osób, które pracują w Wielkiej Brytanii, nic się nie zmieni, ale już te osoby, które chciałaby wyjechać, tej łatwości nie będą miały - zaznaczył. Dodał, że rząd prowadzi działania mające zachęcić do pozostania na polskim rynku pracy.

- Chcielibyśmy stworzyć mechanizm łączenia osób, które do nas przyjeżdżają do pracy z pracodawcami. Doprecyzowania wymagają przepisy dotyczące zatrudniania pracowników przez agencje pracy tymczasowej. Mamy tutaj cały czas sygnały o nieprawidłowościach związanych z wykorzystywaniem pracowników przez agencje i nie chodzi tutaj tylko o cudzoziemców - powiedział Szwed.

Dodał, że zmiany przygotowywane przez resort będą także dotyczyć zabezpieczenia interesów pracodawców. - Zdarzają się przypadki, że pracodawcy starają się o pracownika z innego kraju, załatwiają całą procedurę, a on przyjeżdża, popracuje jeden dzień i zmienia pracę.

Musimy znaleźć na to sposób, być może nawet zaostrzając przepisy – podkreślił. Zaznaczył jednocześnie, że nie chodzi o wprowadzanie ograniczeń. Szwed zwrócił uwagę, że Polska zatrudnia ponad 50 proc. obywateli z państw trzecich, którzy przyjeżdżają do UE.

Idzie nowe

Wiceszef MRPiPS przypomniał, że od 1 stycznia dodatek za staż pracy nie będzie miał wpływu na wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę. Do tego minimalne wynagrodzenie wzrośnie o 350 zł - do 2,6 tys. zł. Wraz z minimalnym wynagrodzeniem rośnie także wprowadzona w 2017 r. minimalna stawka godzinowa dla określonych umów cywilnoprawnych. Szwed podkreślił, że główny cel wprowadzonych zmian to ograniczenie zjawiska nadużywania tzw. umów śmieciowych i ochrona najniżej wynagradzanych. W 2020 r. minimalną stawką godzinową będzie 17 zł brutto (11 zł na rękę).