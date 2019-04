Strajk nauczycieli. MEN: jesteśmy gotowi na egzamin gimnazjalny, kilka tysięcy ochotników

Trwający od poniedziałku strajk pracowników oświaty objął trzy czwarte szkół, ale Ministerstwo Edukacji Narodowej zapewnia, że nie przeszkodzi to w przeprowadzeniu w środę egzaminu gimnazjalnego.

"Przypominamy, już jutro 350 tys. uczniów przystąpi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest gotowa do jego przeprowadzenia" - czytamy w komunikacie MEN.

Resort Anny Zalewskiej podkreśla, że już kilka tysięcy osób z kwalifikacjami pedagogicznymi zgłosiło się już do pomocy w zespołach egzaminacyjnych i nadzorujących. "Do kuratorów oświaty wciąż napływają kolejne zgłoszenia od osób, które pozytywnie zareagowały na apel ministerstwa" - pisze MEN.

Obejrzyj: nauczyciele z "Solidarności" strajkują mimo porozumienia. "To już nie jest strajk związkowy"

Awaryjny zaciąg do komisji egzaminacyjnych i zespołów nadzorujących umożliwiły podpisane przez Annę Zalewską w zeszłym tygodniu rozporządzenia dopuszczające do nich każdą osobę posiadającą kwalifikacje pedagogiczne .

Związek Nauczycielstwa Polskiego wydał we wtorek komunikat, w którym działania MEN uznaje za niezgodne z prawem.

ZNP wskazuje, że "osoba o kwalifikacjach nauczycielskich niezatrudniona w szkole nie jest nauczycielem, a więc nie może być także powołania do zespołu nadzorującego w postępowaniach egzaminacyjnych".

Resort nadal namawia chętnych, by zgłaszali się do kuratoriów oświaty. "W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne. Już dziś dziękujemy wszystkim osobom, które gotowe są do pomocy" - pisze MEN.