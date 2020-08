Szczepionka na koronawirusa. Rząd USA kupi ją od Johnson&Johnson

Umowa między Stanami Zjednoczonymi a Johnson&Johnson zakłada, że koncern będzie produkować eksperymentalną szczepionkę w USA. Ostateczne testy mają rozpocząć się we wrześniu - informuje Reuters, a za nim "Puls Biznesu".

Zgodnie z zapisami umowy, amerykański rząd zapewnił sobie 100 mln szczepionek na koronawirusa SARS-CoV-2. Łączny koszt całego przedsięwzięcia zamknął się w kwocie ok. 1 mld dolarów.

To kolejna tego typu umowa rządu Donalda Trumpa. Wcześniej media informowały m.in. o kontraktach zawartych m.in. z koncernami Pfizer i Moderna. Mają one na celu zabezpieczenie dostępu USA do szczepionki.