Szczepionki przeciw COVID-19. Apel Polski do władz UE o zwiększenie dostaw

Premierzy Polski, Hiszpanii, Danii i Belgii oraz prezydent Litwy napisali list do szefa Rady Europejskiej Charles Michela, w którym apelują o zwiększenie dostaw szczepionek i przyspieszenie prac nad zwiększeniem mocy produkcyjnych w UE.

O liście, wysłanym do Michela przed zaplanowanym w tym tygodniu wideoszczytem UE, poświęconym pandemii COVID-19, poinformowało na Twitterze Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE.

Stałe Przedstawicielstwo RP przy UE zamieściło też fragment listu. Czytamy w nim, że: "nadzwyczajny szczyt UE w tym tygodniu odbywa się we właściwym czasie. Terminowy dostęp Europy do wystarczającej liczby szczepionek pozostaje nierozwiązanym wyzwaniem".

Jak dodano: "pomimo bezprecedensowo szybkiego rozwoju nowych szczepionek o wysokiej jakości, trudności produkcyjne nie ustają i prowadzą do poważnych opóźnień. W połączeniu z pojawieniem się nowych mutacji COVID, może to zagrozić naszej drodze do pełnej odbudowy i normalnego życia".